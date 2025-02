Inter-news.it - Milan-Inter 1-1, sfortuna incredibile… MA CI PENSA DE VRIJ!

Termina 1-1, sfida valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0TERZO GOL ANNULLATO – Nella ripresa l’cerca fin da subito a recuperare il risultato e dopo un solo minuto è Thuram a recuperare palla e liberare Lautaro Martinez in area, con Maignan cheviene e devia con le gambe. Al 60? altra occasione, Barella tocca per Thuram, appoggio dietro a Dimarco in area, ma la sua conclusione è troppo centrale e non va a impensierire il portiere avversario. Il gol arriverebbe però al 65?, se non ci si mettesse Chiffi di mezzo: Dumfries ruba palla sul fondo a Theo Hernandez, palla dentro per Lautaro Martinez che in diagonale infila Maignan, incredibilmente il direttore di gara annulla tutto per un fallo – inesistente – di Dumfries sul francese.