Milan-Inter 1-1 le parole di Thuram e Inzaghi nel post partita

Leggi su Ilnerazzurro.it

In un derby dio che ha visto un epilogo non per deboli di cuore, l’Campione d’Italia mantiene l’imbattibilità in Serie A ma vederompersi la sua striscia di clean sheet consecutive che durava da ben sette trasferte di fila. I ragazzi dihanno dimostrato una perseveranza e uno spirito di sacrificio che in molte occasioni, anche nelle stagioni passate, hanno permesso alla Beneamata di arrivare a traguardi straordinari. Delle mille emozioni di questa stracittadina hanno parlato proprio l’allenatore piacentino e Marcusai microfoni di Dazn.LediAl termine di uno dei Derby della Madunina più emozionanti degli ultimi anni, il primo a raggiungere gli inviati della piattaforma streaming è Marcus, al quale è purtroppo mancato il terzo gol personale nel derby: “Gara molto difficile, ilha giocato bene perchè ha giocatori forti.