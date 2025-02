Milan-Inter 1-1 | le pagelle dei nerazzurri nel Derby

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia tira un enorme sospiro di sollievo per aver ripreso proprio in extremis quello che poteva essere il terzoconsecutivo perso in questa stagione, sopo quello d’andata e in Supercoppa italiana. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno messo in mostra una buona prestazione, concretizzando le svariate occasioni avute, soprattutto nel secondo tempo, solo a pochi istanti dal termine della gara un punto fondamentale per rimanere a distanza dal Napoli ma potenzialmente a -5 e con una gara da recuperare. Ecco ledeineldella Madunina.: ledeiSommer, 6 – Mette il mantello sulla prima conclusione di Reijnders ma lascia forse troppo a desiderare sulla respinta che porta al gol dell’1-0 del centrocampista olandese.Pavard, 5,5 – Controlla la zona di Leao nel primo tempo salvando tutto sul portoghese lanciato a rete ma perdendoselo proprio nel momento decisivo del gol dell’1-0.