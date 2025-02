Inter-news.it - Milan-Inter 1-1, il tabellino della partita della 23ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la ventiduesimadiA 2024-2025.INGISTIZIA COMUNQUE – L’stava per perdere unaassurda, con tre gol annullati e tre pali più un rigore negato. Poi, al 93’, finalmente la maledizione viene (in parte) spezzata. Segna Stefan de Vrij, e per lui questo gol al derby è una sorta di redenzione, su assist di petto dell’appena arrivato Nicola Zalewski. Ilcome al solito la stava sfangando con tutti i rimpalli a favore, con il gol di Tijjani Reijnders al 45’ sulla solita palla persa a metà campo con discesa sulla sinistra edi situazioni casuali. Invece no. E stavolta Sérgio Conceiçao non ha molto da festeggiare. Questo ildi1-1 – IL(4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (78’ P.