Inter-news.it - Milan-Inter 1-1: FINISCE QUI! Un pari bugiardissimo (LIVE)

è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.1-1 – RILEGGI ILUnfortunatissimo blocca l’sull’1-1. Un risultato, incredibile.96? FINITA!Palla in mezzo di Bisseck, appoggio di Zalewski e de Vrij la butta dentro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!94? GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DE VRIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ: FINALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEE92? PALOOOOOOOOOOOO ANCORA INCREDIBILEEEEEEE90? 5? DI RECUPERO!88? Break di Camarda che si invola verso la porta dell’e la conclusione non va fuori di molto.