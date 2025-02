Juventusnews24.com - Milan Inter 1-1: De Vrij risponde in pieno recupero a Reijnders, termina in parità il derby della Madonnina

di Redazione JuventusNews241-1: Deininil. Come cambia la classifica di Serie AEra il match più atteso di questa ventitreesima giornata di campionato e non ha tradito le aspettative. Ildio tra1-1 con le reti realizzate dae De.La squadra di Conceicao perde così terreno dalla Juventus, oggi vittoriosa nel lunch match dell'Allianz Stadium contro l'Empoli. Le due formazioni distano ora cinque punti in classifica.