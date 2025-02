.com - Milan-Inter 1-1, De Vrij risponde a Reijnders in pieno recupero

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il derby dio finisce 1-1. Ilva avanti con, poi lotta, cerca di resistere e incassa nel. L’insegue e trova il pari solo al fotofinish con De, dopo tre gol annullati e tre legni colpiti. È una stracittadina che parla olandese, con i rossoneri che restano ottavi ma salgono a 35 punti, e i nerazzurri sempre secondi, a quota 51. Il primo brivido del derby arriva dopo una manciata di minuti: al 7’, Barella imbuca per Lautaro e l’argentino crossa in mezzo. Tutto facile per il tap-in di Dimarco, ma l’arbitro annulla per off side dell’attaccante a inizio azione. L’colpisce con un’azione fotocopia intorno alla mezz’ora: stavolta, Dimarco trova il corridoio per Barella, che apparecchia per Lautaro il pallone del vantaggio. Il centrocampista parte però oltre la linea rossonera ed è ancora fuorigioco.