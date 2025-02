Milan-Inter 1-1 a Reijnders risponde De Vrij

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 feb. (askanews) – Finisce 1-1 traa San Siro. Al gol dialla fine del primo tempoDeal 93? coronando un assalto che, prima del gol, frutta tre pali e due gol annullati. Nel primo tempo partita di buona intensità e di chanceessanti soprattutto per l’, ma è ila condurre 1-0 alla fine della prima frazione di gioco. Due gol annullati a Dimarco e Lautaro per fuorigioco (dello stesso ‘Toro’ e Barella), due i tentativi in girata proprio del capitano nerazzurro. Al 39? èa suonare la carica per i rossoneri trovando la risposta di Sommer, ma il secondo duello tra i due porta al vantaggio del: il portiere svizzero respinge il cross di Leao sui piedi dell’olandese, che la sblocca al 45?. Nella ripresa l’parte forte Lautaro chiama all’vento Maignan al 46?.