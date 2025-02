Inter-news.it - Milan-Inter 1-0, pagelle: Dimarco nullo 4.5, Zalewski da sogno 7!

L’pareggia all’ultimo respiro contro ilcon il risultato di 1-1. Nicolaentra al meglio e fa l’assist decisivo, Stefan de Vrij mette in buca. Ledella partita. YANN SOMMER 6 – Fa una grande parata su Reijnders nel primo tempo, sul gol la respinta è troppo corta e ne approfitta Reijnders.– DIFESABENJAMIN PAVARD 7 – Mastodontico il suo primo tempo su Leao. Due volte salva l’da potenziali occasioni per il portoghese, dà una carica incredibile ai compagni con la sua leadership.– dal 63? YANN BISSECK 6.5 – Prende il palo di testa, fa il cross da cui arriva il gol di de Vrij. Meglio di così non poteva entrare, ingresso folle e cattivo!STEFAN DE VRIJ 7 – Gestisce Abraham al meglio e non soffre affatto la fisicità dell’attaccante. Segna il gol decisivo per il pareggio e regala il punto alla banda di Inzaghi.