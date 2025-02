Inter-news.it - Milan-Inter 1-0 al 45? con due gol annullati. Ma Reijnders beffa

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventitreesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Due i golall’in questo primo tempo contro il, con il risultato che sorride ai rossoneri. Il primo dopo sette minuti, quando Nicolò Barella libera Lautaro Martinez, appoggio sul secondo palo per Federico Dimarco che appoggia in rete, ma un fuorigioco strozza in gola l’urlo di gioia. Poco dopo rispondono i rossoneri, quando Pulisic ci prova da fuori e la sfera finisce in calcio d’angolo. I ritmi si abbassano a lungo, fino al 33?, quando arriva un altro gol per l’: Bastoni lancia Dimarco, suggerimento dentro per Barella che a sua volta va a rimorchio per Lautaro Martinez: palla in rete, ma tutto fermo per un’altra posizione di fuorigioco.