Iltempo.it - Migrants Welcom€: la sinistra non vuole una soluzione per proteggere un business

La falsa morale dei compagni. Quei moralisti che oggi gridano allo scandalo e accusano il governo Meloni di buttare i soldi degli italiani in Albania, non dicono una parola sui milioni di euro spesi dallaal governo per l'accoglienza. La gestione rossa dei centri - A ricordarli, però, è una minuziosa ricerca dell'Anac, che mette in rilievo quanto speso per la gestione dei tanto discussi centri d'accoglienza, negli anni, in cui a guidare il Paese c'erano i progressisti, oggi criticoni, del Partito Democratico. Si scopre, infatti, che dai 783,70 milioni spesi nel 2014 si è passati a 1,3 miliardi di euro dell'anno successivo e ai 2,473 miliardi del 2016, fino alla cifra record di quasi 3 miliardi del 2017. Pur trattandosi del periodo in cui l'emergenza migratoria era ai massimi livelli, considerando che era appena scoppiata la primavera araba, ciò non basta a giustificare la politica di chi sui famosi “arrivi” avrebbe realizzato il più grandedi tutti i tempi.