Migranti Il governo tira dritto

L’irritazione ci sarebbe stata comunque, ma nel clima da scontro all’arma bianca che si è creato dopo l’indagine su Giorgia Meloni e i ministri, parlare di indignazione è quasi un eufemismo. Siamo alla guerra aperta, di quelle in cui non si fanno prigionieri. Ieri sera i 43, tutti provenienti da Egitto e Bangladesh sono tornati a Bari: il rientro in Italia non va giù maggioranza e, che consideranno le bocciature dei trattenimenti in Albania da parte della Corte d’appello segno tangibile di una magistratura "pregiudiziale", che vuole "fare politica". Lo dice chiaro e tondo il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci (FdI): "C’è una parte della magistratura che è convinta che se unè di centrodestra o di destracentro, bisogna mandarlo a casa". Lo confermano i due capigruppo tricolori, Galeazzo Bignami e Lucio Malan: "Tutti e cinque i giudici che hanno firmato i provvedimenti della Corte d’appello provengono dalla sezione specializzata del Tribunale di Roma: una migrazione di massa, dopo il trasferimento di competenze effettuato dale votato dalle Camere.