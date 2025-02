Ilfattoquotidiano.it - Migranti, i punti in comune tra le proposte di Cdu e l’estrema destra Afd. Controlli alle frontiere e rimpatri: cosa vogliono i tedeschi

Il Bundestag ha bocciato a sorpresa il disegno di legge per la riforma dell’asilo politico, voluto dal candidato alla cancelleria tedesca della Cdu, Friedrich Merz, e che ha trovato il sostegno deldi Alternative für Deutschland. Un pacchetto sul quale è intervenuta pure l’ex Cancelliera Angela Merkel, che ha parlato di mero calcolo politico da parte dei cristiano-democratici. “Questa è una settimana che ha fornito chiarimenti”, ha dichiarato Merz, rivendicando di volere un vero cambiamento in materia di migrazione. Alice Weidel (AfD) lo ha però accusato di avere “copiato” ledel suo partito, mentre per sette anni le aveva respinte. Merz ha giustificato il corso del suo partito con la volontà di non lasciare a AfD l’agenda della lotta alla migrazione irregolare per ridurne i consensi, mentre “Verdi e SPD non sono disposti a intraprendere la strada auspicata dai cittadini in materia di politica migratoria”.