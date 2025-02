Fanpage.it - “Mi sembravi una neg*a”, la gaffe di Donatella Rettore e la reazione di Loredana Errore a Ora o mai più

Leggi su Fanpage.it

commentando l'esibizione dia Ora o mai più ieri sera si è lasciata sfuggire la N word. "Miuna neg*a" ha dichiarato prima che calasse il silenzio in studio. "Non è una bella parola", il commento dell'artista in gara.