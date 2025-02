Ilfattoquotidiano.it - “Mi sembravi quasi una ne*ra”: a “Ora o mai più” cala il gelo per la gaffe di Rettore con Loredana Errore

La N-word viene pronunciata in prima serata su Rai 1. Succede a “Ora o mai più” nella puntata in onda l’1 febbraio, quando, nel giudicare la performance di, commenta: “Miuna neg*a“.si esibisce accompagnata dal proprio coach Marco Masini sulle note de “La notte” di Arisa. Un numero che trova il consenso della giuria e che permette alla cantante lanciata da “Amici” di vincere la puntata. Nel momento delle votazioni, però, arriva ladi: “Mi sei piaciuta molto, smettila di piangere perché non credo ai piagnistei. Li odio. Nella vita si piange troppo, stasera siamo qui per fare festa e per dire che hai cantato molto bene. Hai tirato fuori anche un vibrato eccezionale, miuna neg*a”. In studioil, e il padrone di casa Marco Liorni si affretta a correggere la cantante veneta: “una voce black”.