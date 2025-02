Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno detto ‘zingaro’ e ‘serbo di m***a’ e lanciato oggetti, non va bene”: la denuncia di Milinkovi?-Savi? al termine di Atalanta-Torino

Ennesimo episodio razzista in uno stadio durante l’anticipo di Serie A di sabato pomeriggio, nel match traterminato 1-1. Lo hato il portiere granata Vanja?-? aldella partita, in cui ha parato il rigore del possibile 2-1 all’attaccante nerazzurro Mateo Retegui: “Mi“zingaro” e “serbo di m***a“, haai microfoni di Dazn. “Mi danno fastidio queste cose. Gli insulti posso anche subirli, ma non quelli razzisti, sono cose che non vanno. Io non ho risposto, ma queste cose non devono accadere su un campo da calcio. Poi il lancio dinon fa parte dello sport”, ha aggiunto, riferendosi a un accendino gettato dagli spalti, che il calciatore ha raccolto mostrandolo all’arbitro Piccinini. Dopo il rigore parato,?-? si era voltato a fissare la curva dell’e per questo era stato ammonito dal direttore di gara, che aveva ritenuto il suo atteggiamento provocatorio.