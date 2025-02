Liberoquotidiano.it - "Mi disse alzati la maglietta e fammele vedere": Manuela Arcuri choc dalla Toffanin

"Un regista durante un provino mila'":, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha confessato un episodio sconveniente del suo passato, mai detto prima. "Ero molto imbarazzata - ha aggiunto - poi davanti alle telecamere. Ero piccola, lì per fare un casting. Era uno dei tanti momenti in cui ho pensato ‘non fa per me, non mi sento nel posto giusto e non mi sento a mio agio'. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni e tanto dispiaciuta. Questo ti ferisce dentro". E ancora: "C'erano altri registi e persone che organizzavano provini, che ci provavano e ti chiedevano degli appuntamenti. Questo accadeva all'inizio, nella prima fase del mio lavoro, quando facevo la gavetta. Questi marpioni ci sono. Purtroppo noi donne siamo bersagliate.