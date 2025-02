Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci non ha dubbi: colpo di coda dell'inverno, quando arriva il gelo sull'Italia

Febbraio sarà davvero un mese a limite e con un ritorno del freddo e delsul fronte? A dare una risposta a questo interrogativo è il colonnello Marioche su.it spiega esattamente qual è lo scenario che ci attende: "In base alle elaborazioni più aggiornate, dopo un inizio un po' scialbo, già intorno al 5-6 di febbraio è probabile chee correnti di aria fredda di origine polare tornino a scorrerea nostra Penisola, dando così avvio a un periodo caratterizzato da temperature in generale al di sottoa norma, con fasi di tempo più asciutto e stabile che si alterneranno a momenti di maltempo in cui la neve potrebbe davvero scendere fino a quote molto basse. Questa fase di verodovrebbe abbracciare tutta la parte centrale di febbraio". E ancora: "In base alle ultime proiezioni è probabile che nell'ultima parte di febbraio l'venga interessata da una maggior presenza'alta pressione e quindi da condizionipiù stabili e miti, con le temperature che quindi dovrebbero tornare a spingersi su valori al di sopraa norma: insomma, quasi un annuncio'imminente arrivoa primavera.