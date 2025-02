Ilfattoquotidiano.it - Meta toglie gli assorbenti dai bagni maschili e scatta la protesta dei dipendenti: l’effetto Trump colpisce anche la Silicon Valley

Effettosu. Secondo un nuovo rapporto, come scrive il New York Post, all’inizio di gennaio l’azienda di Mark Zuckerberg ha rimosso glidainegli uffici aziendali. Un’iniziativa parte del rinnovamento, stabilito dal Ceo, delle politiche interne ed esterne. Tra queste,l’eliminazione delle restrizioni alla parola e la conseguente modifica dei limiti di tolleranza su qualsiasi tipo di critica sui social.Il colosso detentore di Instagram, Facebook e Whatsapp si sta allineando con l’ideologia del nuovo inquilino della Casa Bianca. E la decisione di rimuovere glidai– prima forniti per le persone non binarie e transgender – ha sollevato diverse critiche. Stando al New York Times, “perre contro le azioni del signor Zuckerberg, alcunidihanno subito portato i propri prodotti in azienda.