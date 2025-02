Lapresse.it - Messina, esonda il torrente Zafferia

A causa del maltempo che si è abbattuto domenica mattina sulla Sicilia, ailto, allagando diverse parti della città. Le strade sono diventate un fiume di fango in contrada Fornaci, sommergendo le auto e bloccando in casa alcune famiglie. Il sindaco di, Federico Basile, parlando con LaPresse, ha spiegato che sono “al lavoro diverse ditte per liberare le strade non solo dall’acqua ma anche dal terreno che le ha invase“. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e le forze dell’ordine.