Anteprima24.it - Meret scopre i ladri che entrano in casa sua e poi fuggono

Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta serata per il portiere del Napoli Alexche ha trovato iche si stavano intrufolando insua. Il 27enne friulano, stava tornando ain serata con la sua famiglia, nella zona di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli, quando ha visto dueche stavano cercando di entrare nella sua– secondo quanto riferito dal quotidiano Cronache di Napoli – urlando ha messo in fuga i due e poi ha chiamato la polizia, che starebbe ora controllando le telecamere per capire chi fosse.è quindi rientrato poi adopo il brutto momento.L'articolocheinsua e poiproviene da Anteprima24.it.