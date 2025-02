Sololaroma.it - Mercato Roma, Dahl a un passo dal Benfica: Ranieri blocca Soulé

Sale l’attesa per il big match di questa sera, che vedrà laopposta al Napoli in una sfida verità, che dirà molto sui progressi della squadra in queste settimane. Per la felicità di, sarà finalmente l’ultimo match con ildi riparazione ancora aperto, con le ultime 24 ore che si svilupperanno nella giornata di domani. Tanto da fare in entrata, dopo Ghisolfi segue le piste Marmol e Van Den Bosch per la difesa, ma anche in uscita si muove qualcosa, dopo il passaggio di ieri di Zalewski all’Inter.Già da qualche giorno era nell’aria l’ipotesi addio di Samuel, un giocatore arrivato da perfetto sconosciuto, dal Djurgarden, ma con tante belle speranze. Nonostante i tre allenatori passati nella capitale, solo 60? minuti accumulati in tre presenze, due di campionato e una di Coppa Italia, e dunque serve lasciareper trovare minuti e mettersi in mostra.