Sport.quotidiano.net - Mercato, le prime parole di Calabria al Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 febbraio 2025 – Davideè pronto alla nuova avventura con la maglia del. L’ormai ex capitano del Milan aveva lasciato il centro tecnico dei rossoneri nella mattinata di ieri, con le lacrime agli occhi per la fine di un capitolo importante della sua vita. Un campionato e due Supercoppa in bacheca, la fascia di capitano al braccio e tanti anni al servizio del Diavolo, poi il contratto in scadenza a giugno e il mancato rinnovo, l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano da Milano. Non dev’essere stato facile perlasciare Milanello e il Milan ma il giocatore si è detto subito convinto della sua scelta, già dalledichiarazioni all’arrivo a. “Sono molto carico, non vedo l’ora. Come sempre. Mi impegnerò al massimo e darò tutto perché è giusto così.