Quifinanza.it - Mercato lavoro: assunzioni difficili fra gap competenze e insoddisfazione

deldinamico e con imprenditori pronti ad assumere nel 2025 (81%), ma resta alta la difficoltà a trovare o trattenere i talenti da parte delle aziende. Molti lavoratori insoddisfatti (40%), soprattutto donne e over 50, con basse prospettive di carriera e tanti (51%) pronti a cambiarenel 2025 per mancanza di opportunità future, stipendio basso (anche se in leggera crescita) e ruolo poco stimolante. Cambiare società è la strada principale per poter guadagnare di più. I benefit sono sempre più importanti nella scelta di un, insieme a progetti stimolanti, all’ambiente lavorativo e alagile (irrinunciabile).È la fotografia emersa dal report annuale Hays Salary Guide 2025 presentato da HAYS Italia durante un evento dedicato, che ha l’obiettivo di monitorare i principali trend deldelin Italia per l’anno 2024 e le aspettative per il 2025.