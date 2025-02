Sport.quotidiano.net - Mercato Domani a mezzanotte è fissata la chiusura. Falco, Cavion, Capezzi e Palmieri potrebbero lasciare la società. Luci puntate sul difensore croato Luka Bogdan

E’ un’altra giornata di campionato strana, l’ultima, colaperto e un conseguente via vai di giocatori e difficoltà per lea concentrarsi soltanto sulle questioni di campo. Laper ladie prima di allora anche in casa Carrarese potrebbe davvero succedere di tutto. Il club azzurro deve assolutamente prendere unperché per Mauro Coppolaro, operato al menisco, si parla di almeno due mesi di stop. Con le condizioni di Gabriele Guarino ancora da verificare non ci si può permettere di rimanere fermi. Si è parlato nei giorni scorsi di un interesse per il centralone(nella foto), in uscita dall’Istra, ma si sta lavorando sotto traccia anche su altri profili. La Carrarese non ha poi rinunciato all’idea di rafforzare l’attacco dove le uscite di Capello e Panico più quella probabile dinon sono ancora state compensate.