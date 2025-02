Secoloditalia.it - Meloni, l’avviso di garanzia e la riforma che vorrei. Pensando a Tacito e Machiavelli

Allaun avviso di. ma no, interviene l’Anm, è un avvertimento d’iscrizione nel registro. Io, come del resto quasi tutti, non ho prove che dietro la vicenda ci sia del dolo: ho indizi, ma gli indizi, come diremo ad altro proposito, vanno bene sui giornali, non in tribunale. Rinviando dunque l’eventuale scoperta se il dolo c’è o meno, attiro l’attenzione sulla sottile distinzione, che forse pare cosa seria a specialisti e legulei, ma per noi comuni mortali è nominalistica e ai limiti della stranezza. Arriviamo al fatto che, in pratica, un magistrato sta indagando sullae su alcuni ministri. È lo stesso magistrato che voleva mandare sei anni in carcere Salvini, e gli è andata malissimo: e ciò appartiene alla categoria degli indizi.Vediamo cosa ho capito. Un ufficiale libico (e fingiamo di non ricordare la devastazione del Paese nel 2011 per mano di Obama e Sarkozy), che si trova (come mai?) in Europa, viene accusato dalla Corte dell’Aja.