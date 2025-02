Ilrestodelcarlino.it - Megabox, c’è l’ostacolo Savino del Bene

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà laOndulati del Savio Vallefoglia affronta in trasferta a Firenze oggi alle 17 laDelScandicci, seconda forza del torneo alle spalle dell’imbattibile Prosecco Doc Imoco Conegliano. Per le tigri, reduci da due vittorie consecutive, si tratta di un impegno tra i più difficili della stagione, ma la squadra è in un buon momento di forma ed ha recuperato parte del distacco da Bergamo (sesta a +4) e Busto Arsizio (settima a +3). Alle sue spalle, dopo i recuperi infrasettimanali, Pinerolo, nona, è sempre ad otto lunghezze. Il calendario della giornata prevede sabato sera il confronto diretto Chieri-Bergamo, mentre Busto sarà in trasferta a Novara. Quanto a Pinerolo, domenica riceverà Conegliano. Nella gara di andata al Pala, le toscane la spuntarono in quattro set al termine di un incontro combattutissimo.