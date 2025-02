Ilgiorno.it - Mega parco fotovoltaico alla Triulza. La società risponde punto per punto al Comune: si profila una battaglia a carte bollate

Codogno (Lodi) – LaFive-E Italy Green srl di Milano, che il 23 dicembre scorso aveva presentato inuna procedura semplificativa autorizzata per poter insediarefrazioneunda 138mila metri quadrati, ha inviato le proprie osservazioni alle contestazioni di natura paesaggistica sollevate dallo scorso 21 gennaio. Alle 22 di venerdì sera, due ore prima della scadenza dei termini, il documento di replica è arrivato in municipio via pec. In pratica, il privato controdeduce quanto aveva messo nero su bianco l’ente pubblico e cioè che l’impianto ricade in area non idonea, in quanto si trova nel perimetro dei cinquecento metri dchiesa di Santa Maria Assunta da considerarsi vincolata e che la dichiarazione di disponibilità dei terreni, enunciata dall’impresa, non tiene conto delle aree considerate catastalmente come “acque” ad uso esclusivo del demanio.