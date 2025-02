Meccatronica Piccinali | Dopo un 2024 piatto fondamentale fare rete tra aziende e col mondo della ricerca

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Poco meno di tremilache danno lavoro a quasi 43mila addetti, con 1.291 società di capitale che nel 2023 hanno generato un fatturato di 14,6 miliardi di euro: bastano questi dati sintetici per comprendere quanto il settoresia per Bergamo altamente strategico, cuore di un tessuto produttivo che guarda con sempre maggiore interesse a esperienze di condivisione di valori e innovazioni per affrontare mercati globali mai così sfidanti.Un comparto che complessivamente pesa per il 15-16% su quello lombardo, toccando il 3,5-4% a livello nazionale, e che nel 2023 ha esportato per circa 9 miliardi: è la confermaqualità del lavoro delle nostre, un knowhow riconosciuto in tutto ilma che da solo, oggi, non basta più.Il vento sta cambiando, soprattutto nella produzione di macchinari: l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale richiede nuove competenze e soprattutto nuovi servizi, punti focali sui quali nei prossimi anni, da qui al 2033, esploderà letteralmente un business che su scala globale passerà dagli attuali 5,4 miliardi a oltre 90.