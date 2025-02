Juventusnews24.com - McKennie elogiato da Thiago Motta: «Gioca bene dappertutto. È un grande lavoratore, positivo e disponibile»

di Redazione JuventusNews24da: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul centrocampista bianconeroMisterha parlato in conferenza stampa per analizzare la prestazione diin Juve–Empoli.BRUTTA PRESTAZIONE DI– «Non sono d'accordo. Weston ha fatto unapartita,. Anche quando lo vediamo meno fa pressione,spalle alla porta, non si ferma mai. Trattandosi di untore, ha fatto cose strepitose in altre partite, rispetto la tua opinione ma non sono d'accordo. È un. Sono contentissimo di averlo in squadra».LA CONFERENZA STAMPA DIPOST JUVE EMPOLI 4-1