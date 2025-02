Lanazione.it - Maxi bonifica in mare. Il cargo tutto circondato dalle panne anti-gasolio

Massa, 2 febbraio 2025 – Sarà una lenta ricostruzione. Ovviamente per i massesi un giorno è già troppo: la volontà comune è di rivedere il pontile come una volta. Stanno andando avi lavori per ladel perimetro intorno alla naveche martedì sera è andata a scontrarsi con il pontile, provocando il crollo della famosa rotonda. Ultimato il posizionamento delleassorbenti al fondale da parte della ditta Neri. Con molta probabilità gli uomini della capitaneria di porto saliranno a bordo a metà settimana, ovviamente dopo i risultati delle indagini ispettive dei subacquei. Preoccupazione per il settore balneare Negli operatori del settore balneare c'è tanta preoccupazione per la nave naufragata, ma soprattristezza per il Pontile, simbolo marinello che è stato distrutto.