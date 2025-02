Davidemaggio.it - Max Giusti conduce 99 da Battere dal 10 febbraio su Rai 2

Leggi su Davidemaggio.it

La TV italiana avrà il suo Squid Game, dal titolo 99 da. Niente morti o indebitati alla ricerca di fortuna, solo tanti concorrenti pronti a mettersi in gioco. A condurre questo nuovo programma in arrivo su Rai 2 sarà Max. Il presentatore, ospite a La Vita in Diretta, ha anticipato alcuni elementi di 99 da:Ci sono 100 italiani, la più giovane ha 18 anni, la più grande ne ha 98. Sono stati con noi per più di 3 settimane, per 23 giorni. 100 persone, 99 giochi, l’unica regola è non arrivare mai ultimo. Chi sopravvive, chi arriva fino alla fine, vince 99 mila euro. Molti gli elementi in comune con la serie coreana di Netflix a partire dall’arena in cui sfidarsi, fino alla musica tensiva, passando dalla voce che decreta l’eliminazione di un concorrente. Lo show partirà lunedì 10e andrà in onda per 6 puntate nella prima serata di Rai 2.