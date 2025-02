Fanpage.it - Mauro Icardi vola a Milano con China Suarez ma si ritrova senza casa: la brutta sorpresa da Wanda Nara

Leggi su Fanpage.it

to aconma si sarebbeto. Il calciatore sarebbe stato costretto a dormire in hotel dopo aver scoperto che l'ex moglie ha cambiato le serrature dei loro appartamenti in Italia. L'indiscrezione arriva dall'Argentina che spiega il motivo del gesto della showgirl.