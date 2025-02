Velvetgossip.it - Mauro Icardi a Milano con China Suarez: la sorpresa inaspettata di Wanda Nara

si trova attualmente al centro di un torbido capitolo della sua vita personale, dopo aver volato acon la nuova compagna, l’attrice e modella argentina. La situazione si è complicata quando ha scoperto di non poter accedere alle sue proprietà aa causa di una decisione della sua ex moglie,. Questo evento ha portatoa cercare rifugio in un hotel di lusso, evidenziando le tensioni che caratterizzano la separazione tra i due.La decisione diSecondo quanto riportato da Lucas Bertero nel programma argentino “Mañanísima” su El Trece,ha cambiato tutte le serrature degli appartamenti che i due ex coniugi possedevano in Italia. Questo gesto ha avuto un impatto significativo sulla vita di, costringendoli a cercare un alloggio temporaneo.