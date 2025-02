Liberoquotidiano.it - Mattino 4, il programma che vola con temi scottanti: ecco le cifre

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (4) Perché un format relativamente fresco come4 funziona? Perché ormai la campagna elettorale permanente è un dato acquisito nell'immaginario politico italiano e non solo. L'altra sera se ne parlava a Otto e mezzo con toni polemici, ma il concetto fu teorizzato e praticato proprio dai dem americani nel 1992, con quel “It's the Economy, stupid!” gridato dallo stratega di Bill Clinton che cambiò totalmente gli equilibri e portò a una nuova forma di campagna elettorale. Poi è innegabile che la destra abbia saputo declinarla in modo ancor più efficace.4 non è un contenitore di politica, ma correttamente il marketing Mediaset affida ai due conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti dossier legati aipurtroppo evergreen del confronto istituzionale.