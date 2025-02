Iltempo.it - Massacrato davanti a un bar, preso l'aggressore di Salvatore Sinagra: chi è

È stato fermato dalla Guardia Civil il presuntodi, il 30enne originario di Favignana brutalmente picchiato a Lanzarote e ricoverato da diversi giorni in rianimazione all'ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. Si tratta di un cittadino spagnolo già noto alle autorità. La Guardia Civil di Lanzarote ha confermato l'arresto del presunto autore dell'aggressione di, avvenuta il 26 gennaio a Puerto del Carmen, in cui l'italiano ha riportato gravi lesioni dopo essere stato colpito da diversi pugni. Il 30enne è stato portato all'ospedale Doctor Negrín in coma indotto a causa di un ematoma cerebrale. L', residente a Lanzarote e con precedenti penali, è stato arrestato ieri, 1 febbraio, alle 23.40. "Stava giocando a calciobalilla in un bar con altri ragazzi quando è arrivato un delinquente che si è scagliato su di lui.