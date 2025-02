Ilrestodelcarlino.it - Maschere e corteo, conto alla rovescia per il Carnevale

È al lavoro la macchina organizzativa deltolentinate. L’amministrazione sta definendo i dettagli del programma per tre diversi appuntamenti: la serata riservata ai giovani sabato primo marzo, l’evento clou di domenica 2 per tutte le età e la festa dedicata ai bambini il 4 marzo. Anche quest’anno, nel parcheggio delle piscine comunali, sarà allestita una struttura coperta e riscaldata per ospitare le manifestazioni. Mentre la domenica, in piazza della Libertà a partire dalle 14.30, ci sarà l’evento promosso dall’associazione Ponti del Diavolo, con la partecipazione di tanti gruppi mascherati. Non mancheranno musica live, animazione e. Vista l’ampia partecipazione già preannunciata, si sta valutando se ampliare il percorso dei gruppi. Per partecipare bisogna iscriversi scrivendo una mail a2025@comune.