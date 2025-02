Lanazione.it - Mascagni, stagione da ricordare: "Premiata la varietà delle scelte"

Unarecord, per il teatro di Chiusi. In attesa che sul palco delarrivi, domenica prossima (9 febbraio) alle 21, Drusilla Foer con ‘Venere nemica’, dalla Fondazione Orizzonti d’Arte, che cura il cartellone teatrale, arrivano i numeri del ‘giro di boa’ della. "Abbiamo registrato un record di abbonamenti – spiega il presidente della Fondazione, Giannetto Marchettini – e, per alcuni spettacoli, il tutto esaurito". Sicuramente ladella proposta ha premiato ledegli organizzatori, che hanno affiancato eventi come lo spettacolo di Federico Buffa dedicato al mondo del calcio a classici intramontabili come ‘Il malato immaginario’ di Molière, fino alla musica pop di Gazebo e alle coreografie di Mvula Sungani, che con la sua compagnia di ballo Physical Dance ha portato in scena le musiche di Lucio Dalla.