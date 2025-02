Ilgiorno.it - Marzouk ricomincia dai bus di Lecco. “Qui sono solo Azouz, non quello della strage”

– "Per loro. Nondi Erba”.e basta e mi piace.gli unici che mi hanno dato fiducia”. Si sfoga, ma è anche finalmente “felice e a proprio agio”,, 42 anni, che l’11 dicembre 2006, nelladi Erba, ha perso tutto: il figlio Youssef che aveva2 anni, la moglie Raffaella che non ne aveva ancora 30, la suocera 56enne Paola Galli e la vicina 55enne Valeria Cherubini. 20070111 - COMO - CRO:ERBA: PM, TRE GLI OMICIDI PREMEDITATI. Raffaella Castagna con il figlio Youssef in una immagine d'archivio.tre su quattro gli omicidi per i quali la Procura di Como contesta la premeditazione ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, in carcere per ladi Erba dell'11 dicembre scorso. Si tratta degli omicidi di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef emadredonna, Paola Galli, mentre la premeditazione non e' contestata per l'omicidiovicina di casa, Valeria Cherubini, e per il tentato omicidio di suo marito Mario Frigerio, unico superstite.