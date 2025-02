Oasport.it - Marta Rossetti convocata per i Mondiali di sci: mai a punti in stagione, ma si vede del potenziale

è stataper i2025 di sci alpino, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. L’azzurra non è però mai entrata in zonadurante ladi Coppa del Mondo: la specialista dello slalom non è riuscita a entrare nelle migliori trenta al termine della prima manche tra Levi, Killington, Semmering e Kranjska Gora; non ha portato a termine la prima manche a Gurgl; a Flachau e Courchevel, ovvero le ultime due prove disputate, aveva superato il taglio ma non era riuscita a giungere al traguardo nella seconda manche.La 25enne non va adall’11 febbraio 2024, quando fu dodicesima a Soldeu (Andorra), mentre il miglior risultato in carriera nella massima competizione internazionale itinerante resta la quinta posizione ottenuta a Killington il 26 novembre 2023.