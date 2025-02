Inter-news.it - Marotta: «Stress agonistico, vogliamo riforma. Calhanoglu ritroverà condizione!»

Giuseppesi è pronunciato prima del fischio d’inizio della sfida tra Milan e Inter, terzo derby di questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Giuseppeha così parlato a Sky Sport nel pre-partita di Milan-Inter: «Un derby è molto diverso rispetto a una partita normale di campionato. Sappiamo che il divario in campionato è solo sulla carta, ma possiamo dire di avere voglia di portare a casa il risultato pieno. Siamo tutti consapevoli di recitare un ruolo importante. Da qualche anno c’è unoesagerato, a mio avviso, non solo per l’Inter. Siamo tutti in attesa di unadel calcio italiano, europeo e internazionale. Se consideriamo che parteciperemo a giugno al Mondiale per Club, ciò ci fa comprendere ancora di più come siamo sottoposti a unotroppo elevato.