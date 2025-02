Ilgiorno.it - Marone-Edolo. Scatta lo stop fino settembre

Leggi su Ilgiorno.it

alla circolazione ferroviaria lungo la Brescia – Iseo –a partire dal prossimo primo marzo a causa di una serie di lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada ferrata previsti anche in previsione della messa in servizio dei treni all’idrogeno: i primi che saranno impiegati in Italia.La chiusura della tratta, che terminerà il prossimo 7, si rende necessaria per il rifacimento dei ponti ferroviari a Niardo colpiti dall’alluvione del 2022, adattandoli alla nuova conformazione degli alvei dei torrenti Re e Cobello, in corso di adeguamento della sezione da parte di Provincia di Brescia. "Per sfruttare al meglio l’assenza del traffico ferroviario in questi mesi sono stati pianificati diversi interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento della linea, utilizzando anche le ore diurne per svolgere più rapidamente le lavorazioni che normalmente sarebbero state effettuate solo in orario notturno – spiegano da Ferrovia Nord Milano - Nella tratta interessata dall’interruzione sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus, con particolare attenzione agli spostamenti degli studenti".