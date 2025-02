Sololaroma.it - Marmol si complica, la Roma vira al piano B: affondo per Goglichidze

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè già tempo di scendere in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte e vogliono ritrovare continuità, sotto ogni punto di vista. L’idea è quella di avvicinarsi al 7° posto ed alla zona Europa. Un obiettivo che appare alla portata, se si pensa che c’è da giocare tutto un girone di ritorno. I capitolini stanno limando ogni singolo dettaglio in vista della gara con il Napoli, in programma oggi 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vivere tutta d’un fiato, contro la capolista del nostro campionato.Dietro le quinte, però, il calciomercato sta per concludersi ed è fondamentale regalare a Claudio Ranieri gli ultimi innesti di spessore in ogni reparto. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe necessariamente alla retroguardia, più nello specifico allo slot di vice Evan N’Dicka.