Marmol le alternative e la fascia sinistra | il punto sulla difesa della Roma | CM IT

Le partenze di Dahl e Zalewski lasciano un vuoto sull’out mancino giallorosso: corsa contro il tempo per i giallorossi,ma non soloNonostante l’ennesima porta in faccia presa dal Las Palmas, lanon ha ancora definitivamente mollato la presa su Mika. La dirigenza giallorossa almeno da due mesi ha individuato nel 23enne spagnolo il profilo ideale per rinforzare la, sia per caratteristiche tecniche, sia per la capacità di interpretare con buon profitto il ruolo di difensore centrale e di esterno sinistro., lee la: ilCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Abilità che consentirebbero a Florent Ghisolfi di coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Mario Hermoso, ma anche quelle di Samuel Dahl, scelto dal Benfica e di Nicola Zalewski, accasatosi all’Inter in prestito con diritto di riscatto.