Inter-news.it - Marinozzi: «Inter, un problema in attacco e uno sulla ‘carta d’identità’!»

Leggi su Inter-news.it

Andreasi è pronunciatosituazione attuale dell’, immaginando le possibili cause di complicazione della stagione dei meneghini.IL COMMENTO – Andreaha parlato a Sky Sport del momenti dei nerazzurri e delle possibili difficoltà future: «Per l’è molto complicata perché inmancano alternative del livello di Thuram e Lautaro Martinez. Per il resto, i nerazzurri hanno una buona possibilità di scelta, per esempio Zalewski ha avuto un ottimo avvio della sua esperienza all’. Crossa bene, attacca l’uomo, penso che sia davvero adatto per il gioco di Inzaghi. In generale, la gestione fisica e mentale dovrà essere ben fatta da Inzaghi, considerando che l’età media dei nerazzurri è la più alta in Italia e in Europa. Penso che per ora la stia facendo benissimo».