Marelli | Pavlovic-Thuram | era rigore per l’Inter! VAR doveva intervenire

ha sfidato il Milan nel terzo derby stagionale, terminato in parità (1-1). La squadra di Inzaghi ha evitato la sconfitta solo al 93? ma si è vista annullare tre reti e negare unpiuttosto clamoroso, come ha sottolineato lo stesso allenatore interista nel post partita.a DAZN analizza gli episodi principaliDECISIONE CORRETTA –è riuscita a pareggiare i conti con il Milan solo al 93? con la rete di Stefan de Vrij, ma nel corso del match si è vista annullare tre reti. Lucaparte proprio dal gol annullato a Lautaro Martinez per un’infrazione commessa precedentemente: «La rete annullata a Lautaro Martinez ha creato un po’ di confusione in campo perché il fischio non si è sentito, l’assistente però sale con la bandierina e indica il centrocampo. Cosa significa questo gesto? Significa che ha rilevato un’infrazione e lo ha segnalato all’arbitro e l’infrazione è una spallata di Dumfries su Theo Hernandez.