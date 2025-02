Lanazione.it - Maratonina Città di Vinci, foto e classifica della 38esima edizione

(Firenze), 2 febbraio 2025 – Grande partecipazione alla 38ªdi, un percorso di quasi 15 chilometri che, tra i continui saliscendi delle colline toscane, regala l'intensità di una vera maratona. Contrariamente alle aspettative legate ai tradizionali "giornimerla", le temperature si sono rivelate insolitamente miti, offrendo condizioni ideali per gli oltre 500 atleti al via. Qui LASoddisfazione espressa dal presidente dell'Atletica, Antonio Iebba, che ha elogiato l'elevata adesione e l'impeccabile organizzazionegara. Il direttore tecnico, Massimo Sorri, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dai volontari per garantire un perfetto posizionamento lungo il percorso e la distribuzione strategica dei ristori, fondamentali per supportare gli atleti.