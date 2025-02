Maratona Maga Circe 2025 | titoli italiani assoluti a Oukhrid e Iavarone

Leggi su Sportface.it

Si è tenuta quest’oggi la, che per il secondo anno consecutivo ha assegnato idi, oltre aimaster. Una gara che si è tenuta nel suggestivo percorso che dal porto di San Feliceo ha toccato anche il lungomare e Torre Paola, fino al traguardo fissato a Sabaudia. A festeggiare sono Lhoussaineal maschile e Elisabettaal femminile: per entrambi si tratta della prima affermazione tricolore in carriera. In particolare, l’atleta dell’At Running (di nazionalità marocchina ma in gara come atleta italiano equiparato) prevale in 2:16:58, precedendo di un minuto e mezzo Nadir Cavagna e di quasi tre minuti Nicola Bonzi. Il miglior tempo di giornata è del keniano Nathan Kioko Mutuku in 2:14:45, non valido per il campionato italiano.