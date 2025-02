Biccy.it - Manuela Arcuri si apre e racconta una molestia subita da un regista

Dopo un periodo di pausa,è tornata al cinema con un nuovo film e per l’occasione è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice de L’Onore e il Rispetto tra le tante cose hato di unaquando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, durante un provino uninfatti le chiese di togliere la maglia e il reggiseno.ha anche detto che quella non è stata l’unica esperienza imbarazzante e che nella prima parte della sua carriera diversi personaggi dell’ambiente del cinema hanno fatto i “marpioni”.“Cose brutte? Undurante un provino mi disse ‘alzati la maglietta e fammele vedere’. Ero molto imbarazzata, poi davanti le telecamere. Ero piccola, lì per fare un casting. Era uno dei tanti momenti in cui ho pensato ‘non fa per me, non mi sento nel posto giusto e non mi sento a mio agio’.