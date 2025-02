Ilrestodelcarlino.it - Mangraviti, un palo e quella brutta palla persa

Klinsmann 6. Sventa il primo pericolo creato da Iemmello, poi deve arrendersi a chi viene lasciato troppo libero, nel finale limita i danni su Pagano, di sicuro la sconfitta non gli può essere addebitata. Pieraccini 5. Incappa in un sabato da incubo: autorete a parte, perde sempre la marcatura, permette a Iemmello di saltare tutto solo al centro dell’area, sbaglia anche gli appoggi all’interno di una prestazione pessima (dal 9’ st Francesconi 6. Entra e mette sostanza in un centrocampo troppo molle, forse poteva essere utile anche dall’inizio). Prestia 5. Lui che di solito domina sui palloni alti non ne intercetta uno, spesso fuori posizione non riesce mai a mettere una toppa sulle tante falle della difesa che dovrebbe guidare.5,5. Colpisce ilad inizio ripresa, dietro risulta il meno peggio, male sul quarto gol quando sbaglia completamente il controllo.